Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Mevlid Kandili ile ilgili mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Mevlid Kandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum." dedi.