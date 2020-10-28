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    • 28.10.2020 22:13
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    duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler yerle bir edildi

    Gelen son dakika haberine göre; kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB duyurdu! Teröristler yerle bir edildi

    'den yapılan açıklama şöyle:

    Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler yerle bir edildi