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    • 28.10.2020 22:19
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 29 Ekim mesajı: " halkını tebrik ederiz"

    hesabından yaptığı paylaşımda kutladı. Aliyev paylaşımında "Kardeşim halkını tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 29 Ekim mesajı: "Türkiye halkını tebrik ederiz"