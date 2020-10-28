Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Aliyev paylaşımında 'Kardeşim Türkiye halkını tebrik ederiz' ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Son dakika haberi...Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kala büyük bir provokasyona imza attı. Meis Adası'na, Türkiye'den de görülebilecek şekilde Yunan bayrağı asıldı. İki ülke 28 Ekim'de ilan ettiği NAVTEX'i iptal ettiğini açıklamıştı. haberin devamı Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı Son dakika haberi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir video mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız.' ifadelerini kullandı. haberin devamı