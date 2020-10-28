Son dakika haberi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir video mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.