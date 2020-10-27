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    • 27.10.2020 11:54
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    SON DAKİKA: Yurt dışına kaçmaya çalışan üyesi 13 kişi ile üyesi bir kişi yakalandı!

    Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan üyesi 13 kişi ile üyesi bir teröristi sınırında yakaladı.

    DHA
    Yurt dışına kaçan teröristler sınırda yakalandı!

    Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan üyesi 13 kişi ile üyesi 1 teröristi, sınırında yakaladı.


    13 FETÖ'CÜ 1 PKK'LI
    Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin sınır hattındaki başarılı çalışmaları devam ediyor. Kaçak çıkışlara göz açtırmayan hudut kartalları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi 1 teröristi, Yunanistan sınırında yakaladı. Teröristler yasal işlemlerin yapılması için güvenlik güçlerine teslim edildi.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi bir kişi yakalandı!