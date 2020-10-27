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    • 27.10.2020 11:55
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    ? Kolayca hazırlanan ve lezzetine doyum olmayan tarifi!

    Dün akşam Masterchef yarışmasında yapılan yağlama oldukça dikkat çekti ve izleyiciler nın tarifini araştırmaya başladı. Peki ? Görüntüsü lazanyayı andıran, küçükten büyüğe hemen hemen herkesin severek yediği yağlamanın tarifini haberimizde derledik. İşte kolayca hazırlanan ve lezzetine doyum olmayan ….

    takvim.com.tr
    Yağlama nasıl yapılır? Kolayca hazırlanan ve lezzetine doyum olmayan Kayseri yağlaması tarifi!

    Kayseri yöresine ait bir lezzet olan yağlama nasıl yapılır? Masterchef'te dün akşamki kaptanlık oyununda yapılan yağlama izleyicilerin dikkatini çekti ve tarifi araştırılmaya başlandı. Gündemden düşmeyen hem görüntüsü hem de lezzetiyle bilinen Kayseri yağlaması tarifini haberimizde sizler için derledik. Yağlamanın püf noktalarına dikkat ederek sevdiklerinize bu güzel lezzeti sunabilirsiniz.

    YAĞLAMA NASIL YAPILIR?

    Malzemeler
    Hamur İçin;
    4 su bardağı un
    Tuz
    Yarım paket yaş maya
    Su

    Harcı İçin;
    300 g Kıyma
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    1 yemek kaşığı tereyağı(İsteğe Bağlı)
    2 adet orta boy soğan
    3 adet domates
    Tuz
    Karabiber
    Bir yemek kaşığı salça
    Yarım çay bardağı su

    Sosu İçin:
    Sarımsaklı Yoğurt

    Yapılışı:
    Hamur ılık su ile yoğrulur. Mayalanmaya bırakılır. (20dakika kadar)
    Küçük bezelere ayrılır ve ince bir şekilde açılır.
    Açılan bazlamalar teflon tavada yada sacta pişirilir.

    Harcın Hazırlanışı;
    Kıyma kavrulur.
    Soğanlar küçük küçük doğranır ilave edilir.
    Sıvı yağ eklenir. Domatesler küp küp doğranır salça eklenerek bir müddet pişmeye bırakılır.
    Tuz, karabiber eklenir.
    Yarım çay bardağı su elenir ve bir müddet daha pişirilmeye bırakılır(1-2 dakika)
    Pişen bazlamalar arasına hazırlanan harç bazlamaların arasına kat kat konularak bir bıçak yardımı ile kesilir ve hazırlanan sarımsaklı yoğurt ile servis edilir.

    Afiyet Olsun
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