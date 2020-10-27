Yağlama nasıl yapılır? Kolayca hazırlanan ve lezzetine doyum olmayan Kayseri yağlaması tarifi!

Kayseri yöresine ait bir lezzet olan yağlama nasıl yapılır? Masterchef'te dün akşamki kaptanlık oyununda yapılan yağlama izleyicilerin dikkatini çekti ve tarifi araştırılmaya başlandı. Gündemden düşmeyen hem görüntüsü hem de lezzetiyle bilinen Kayseri yağlaması tarifini haberimizde sizler için derledik. Yağlamanın püf noktalarına dikkat ederek sevdiklerinize bu güzel lezzeti sunabilirsiniz.
YAĞLAMA NASIL YAPILIR?
Malzemeler
Hamur İçin;
4 su bardağı un
Tuz
Yarım paket yaş maya
Su
Harcı İçin;
300 g Kıyma
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı(İsteğe Bağlı)
2 adet orta boy soğan
3 adet domates
Tuz
Karabiber
Bir yemek kaşığı salça
Yarım çay bardağı su
Sosu İçin:
Sarımsaklı Yoğurt
Yapılışı:
Hamur ılık su ile yoğrulur. Mayalanmaya bırakılır. (20dakika kadar)
Küçük bezelere ayrılır ve ince bir şekilde açılır.
Açılan bazlamalar teflon tavada yada sacta pişirilir.
Harcın Hazırlanışı;
Kıyma kavrulur.
Soğanlar küçük küçük doğranır ilave edilir.
Sıvı yağ eklenir. Domatesler küp küp doğranır salça eklenerek bir müddet pişmeye bırakılır.
Tuz, karabiber eklenir.
Yarım çay bardağı su elenir ve bir müddet daha pişirilmeye bırakılır(1-2 dakika)
Pişen bazlamalar arasına hazırlanan harç bazlamaların arasına kat kat konularak bir bıçak yardımı ile kesilir ve hazırlanan sarımsaklı yoğurt ile servis edilir.
Afiyet Olsun