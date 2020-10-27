Yağlama nasıl yapılır? Kolayca hazırlanan ve lezzetine doyum olmayan Kayseri yağlaması tarifi!

Sosu İçin:

Sarımsaklı Yoğurt

Yapılışı:

Hamur ılık su ile yoğrulur. Mayalanmaya bırakılır. (20dakika kadar)

Küçük bezelere ayrılır ve ince bir şekilde açılır.

Açılan bazlamalar teflon tavada yada sacta pişirilir.



Harcın Hazırlanışı;

Kıyma kavrulur.

Soğanlar küçük küçük doğranır ilave edilir.

Sıvı yağ eklenir. Domatesler küp küp doğranır salça eklenerek bir müddet pişmeye bırakılır.

Tuz, karabiber eklenir.

Yarım çay bardağı su elenir ve bir müddet daha pişirilmeye bırakılır(1-2 dakika)

Pişen bazlamalar arasına hazırlanan harç bazlamaların arasına kat kat konularak bir bıçak yardımı ile kesilir ve hazırlanan sarımsaklı yoğurt ile servis edilir.

Afiyet Olsun