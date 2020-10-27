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    • 27.10.2020 09:48
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    MSB'den ve 'da nokta atışı operasyon! 6 terörist öldürüldü

    Son dakika haberine göre , 'ın kuzeyinde ve 'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    , ve bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel MSB'den Zap ve Gara'da nokta atışı operasyon! 6 terörist öldürüldü