Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 şüphelinden 4'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





4'Ü ADRESLERİNDE YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü adreslerinde yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.