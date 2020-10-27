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    Son dakika: 'da operasyonu: kullanıcısı 9 şüpheliden 4'ü yakalandı

    Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kullanıcısı 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

    AA
    Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheliden 4'ü yakalandı

    Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kullanıcısı 9 şüphelinden 4'ü yakalandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


    4'Ü ADRESLERİNDE YAKALANDI
    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü adreslerinde yakalandı.

    Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: ByLock kullanıcısı 9 şüpheliden 4'ü yakalandı