



ÇOK PAYDAŞLI BİR KIRSAL KALKINMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, sürdürülebilir kırsal kalkınma için ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlere karşı daha dayanıklı, üretken, rekabetçi ve kapsayıcı bir kırsal toplum vizyonu çerçevesinde, çok sektörlü ve çok paydaşlı bir kırsal kalkınma politikasının yürütülmesi esas olarak belirlendi.

Bu minvalde, öncelikle kırsal alanların çeşitliliğinin göz önünde bulundurulduğu, kendi yöresinde sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde, kırsal toplumun tüm kesimlerini kapsayan, üretici örgütleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesini, ürün kalitesini, kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğini, eğitim ve sosyal alanlar için gerekli altyapı hizmetlerini, refah düzeyini artırarak nüfusu kırsalda tutan strateji ve hedeflere ihtiyaç bulunuyor.



