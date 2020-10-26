Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında! Hepsi son dakika geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müslümanları hedef gösteren ve Türkiye'ye karşı hasmane tutum sergileyen Fransa'ya karşı boykot çağrısı yaptı. Erdoğan, "Nasıl ki Fransa Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın." dedi.
Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısını uluslararası haber ajansları 'acil' koduyla duyurdu, dünya medyası ise manşetten veriyor.
26.10.2020 17:13
- Son Güncelleme: 26.10.2020 17:22
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