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Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında! Hepsi son dakika geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müslümanları hedef gösteren ve Türkiye'ye karşı hasmane tutum sergileyen Fransa'ya karşı boykot çağrısı yaptı. Erdoğan, "Nasıl ki Fransa Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın." dedi.

Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısını uluslararası haber ajansları 'acil' koduyla duyurdu, dünya medyası ise manşetten veriyor.

26.10.2020 17:13 - Son Güncelleme: 26.10.2020 17:22
Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında! Hepsi son dakika geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da "Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın" dedi.

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Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında! Hepsi son dakika geçti

Fransız haber ajansı AFP, son dakika olarak duyurduğu haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında! Hepsi son dakika geçti

İngiliz haber ajansı Reuters da son dakika koduyla duyurduğu haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklere Fransız ürünlerini almamaları çağrısında bulundu." cümlesiyle geçti.

Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında! Hepsi son dakika geçti

Milliyet'te yer alan habere göre İngiliz Daily Mail gazetesi ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un radikal İslam'a karşı duruşuyla ilgili tartışmalar arasında Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında! Hepsi son dakika geçti

İngiliz yayın kuruluşu BBC, son dakika haberini "Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yapıyor" sözleriyle duyurdu.

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