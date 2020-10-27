Paramotor nedir? Paramotor nerede, hangi amaçla kullanılır?

Paramotor nedir? Paramotor nerede kullanılır? Hava aracı olan paramotorun ne oldu arama motorlarında sorgulanıyor. Paramotor nedir sorusu gündem oldu. Bir hava aracı olan bu alet syesinde yerden 5 kilometre yükseğe çıkabilirsiniz.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor öncelikle bir hava aracıdır ve hava taşıtları veya araçları arasında en hafif ve en kolay hareket ettirilebilen araçlardır. Çalışma mantığı olarak daha çok yamaç paraşütünün optimizasyonu ile hareket eden paramotor aslında motorlu yamaç paraşütleri ya da "Powered Paragliding" (PPG) tanımlanan araçlardır. Yani, Paramotor: Pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracıdır.