Paramotor nedir? Paramotor nerede, hangi amaçla kullanılır?

Paramotor nedir? Paramotor nerede kullanılır? Hava aracı olan paramotorun ne oldu arama motorlarında sorgulanıyor. Paramotor nedir sorusu gündem oldu. Bir hava aracı olan bu alet syesinde yerden 5 kilometre yükseğe çıkabilirsiniz.
PARAMOTOR NEDİR?
Paramotor öncelikle bir hava aracıdır ve hava taşıtları veya araçları arasında en hafif ve en kolay hareket ettirilebilen araçlardır. Çalışma mantığı olarak daha çok yamaç paraşütünün optimizasyonu ile hareket eden paramotor aslında motorlu yamaç paraşütleri ya da "Powered Paragliding" (PPG) tanımlanan araçlardır. Yani, Paramotor: Pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracıdır.
PARAMOTOR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Paramotor da bir adet motor bulunur. Bu motor pilotun ileri doğru hareket etmesini ve yükselmesini sağlar.
Paramotorün havada süzülmesini sağlayan kanat yani paraşüt. Harness olarak adlandırılan ve pilotu paraşüte ve motora bağlayan uçuş koltuğu bulunur. Pilotun sırtında yedek paraşüt
Pilotun sesten etkilenmemesi için kulaklık ve kafasını koruyan bir kasktan oluşur.
Paramotoru dünyada ilk kez 1980 yıllarında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından İngiltere'nin Essex şehrinde kullandığını tarih sayfalarından okuyoruz.
1986 yılında Fransa'da popüler olmasının ardından hobi aracı olarak Avrupa'da hızla yayılmaya başlayan paramotor, 13 Haziran 2006 yılında "Csaba Lemak" adlı bir firma tarafından ilk kez elektrik motorlu paramotoru üretip hobi amaçlı kullanılmasını sağlamış ve dünyaya tanıtmıştır.