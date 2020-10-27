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    • 27.10.2020 09:46
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    'da toplu ulaşımda yoğunluk! virüs hiçe sayıldı

    'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. 'da ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların ye uymadıkları görüldü. Beylikdüzü ve Avcılar’dan Zincirlikuyu, Cevizlibağ veya Söğütlüçeşme’ye gitmek üzere sabah saatlerinde metrobüs duraklarına gelenler yine uzun kuyruklar oluşturdu.

    İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk

    İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.



    Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.



    METROBÜSLER TIKLIM TIKLIM
    Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu, Cevizlibağ veya Söğütlüçeşme'ye gitmek üzere sabah saatlerinde metrobüs duraklarına gelenler yine uzun kuyruklar oluşturdu.



    İlk hareket noktalarından sonraki duraklarda kısa sürede tıka-basa dolan metrobüslerin kapıları zaman zaman kalabalık nedeniyle güçlükle kapandı.



    'Sosyal mesafe' kuralının uygulanamadığı sırt sırta yolculukların salgın hastalık riskini arttırdığı belirtilirken, yolcular işe gitmek için başka çareleri olmadığını, sefer sayılarının daha da arttırılması gerektiğini söyledi.
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    Haberler Güncel İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk! Koronavirüs hiçe sayıldı