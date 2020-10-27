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    • 27.10.2020 Gazete
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    'da hain saldırı engellendi!

    Amanos Dağları'ndan inen 2 terörist, saldırı amacıyla 'a geldi. Teröristler, Dörtyol ilçesinde uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polisten kaçtı. Ekipler, peşine düştükleri teröristleri İskenderun'da kıstırdı. Hain saldırı engellendi.

    Amanos Dağları'ndan inen 2 terörist, saldırı amacıyla 'a geldi. Teröristler, Dörtyol ilçesinde uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polisten kaçtı. Ekipler, peşine düştükleri teröristleri İskenderun'da kıstırdı. Çıkan çatışma sonrasında PKK'lılardan biri üzerindeki bombayı patlattı. Hain olay yerinde paramparça olurken, diğeri kaçtı. çevredeki işyerleri ve araçlar büyük hasar gördü. Polisler, kaçan teröristi de bularak etkisiz hale getirdi.



    Hainler İskenderun'a otomobille geldi.

    Başkan Erdoğan, "Başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi. 'nin terörle mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

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    Haberler Güncel Hatay'da hain saldırı engellendi!