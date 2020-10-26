Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.10.2020 00:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2020 00:54
    ABONE OL

    İskenderun'daki terör saldırısında kaçan teröristlerin görüntüleri!

    'ın İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden biri etkisiz hale getirilmiş diğer terörist ise olay yerinden hızla kaçmıştı. Gerçekleştirilen operasyon sonrası yakalanan teröristin kaçış anları A Haber ekranlarında yayınlandı.

    Hatay'ı kana bulayacaklardı! O teröristlerin kaçış anı

    Fener Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölen veya yaralanın olmadığı olayda, çevredeki bazı araçlar ile iş yerleri hasar gördü. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdüren ve vatandaşların emniyeti için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri, caddenin giriş çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapattı.

    ABD KENDİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

    'nin Büyükelçiliği, 'da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımlamıştı. Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, , İstanbul, ve 'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

    İÇİŞLERİ BAKANI DUYURDU

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Hatay İskenderun'daki terör saldırısında kaçan teröristlerin görüntüleri!