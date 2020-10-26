Hatay’daki terör saldırısının arka planı! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de açıkladı

TERÖR ÖRGÜTÜ RAHAT HAREKET EDEMİYOR!

Burada da tabii şüphesiz hem o bölgede görev yapan güvenlik güçlerimizin hem de ülke içerisindeki bu tür sızmalara karşı, hep 24 saat görev yapan güvenlik güçlerimizi kutlamak gerekiyor. Zira daha önce FETÖ döneminde özellikle buralar terör örgütü PKK ve YPG'nin adeta yol geçen hanına çevirdiği arazilerdi. Fakat 15 Temmuz sonrası alınan tedbirler ve bu bölgeye verilen özel ehemmiyetle artık burası örgütün eskiden olduğu gibi rahatça hareket edemeyeceği bir bölge oldu.

PKK'NIN HATAY VE KARADENİZ PLANI!

Ben Hatay'ı Karadeniz açılımı ile birlikte terör örgütü açısından ayrı bir yere kondururum. Zira Doğu ve Güneydoğu'da sıkışma başladığı an en çok Karadeniz ve Hatay bölgesini hareketlendirdiler. Bu bölgeye özel önem verdiler ve bu bölgeyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar. Ama şükürler olsun bunların tamamı bertaraf edildi ki daha geçtiğimiz haftalarda yine sözde bölge sorumlusu olarak atanan ama güvenlik güçlerimiz tarafından alçakça planlarına başlamadan etkisiz hale getirilenler var.