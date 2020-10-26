



Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı'nın Erdoğan'a "Çiftçiyi toprakla tekrar barıştırdınız, şahsınızda tüm ekibinize şükranlarımı sunuyorum" şeklindeki sözlerini ve servisçilerin pandemi döneminde verilen 50 bin liralık kredi desteği için teşekkürünü videodan kesen güruh, "Erdoğan 'eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnafa 'keyif çayı iç' diye yanıt verdi" şeklinde yalana sarıldı.