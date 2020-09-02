FETÖ yamağı TELE1'e CHP'den destek!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle Tele 1 için verilen 5 günlük yayın durdurma kararı bu gece başlıyor.

RTÜK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020/27 sayılı toplantıda Tele 1'in, Kanun'da yer alan 'yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır. Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun'a göre faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kararları yargıya açıktır. Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır. İlgili kuruluşun son yargı kararı gereğince Üst Kurul'un vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir" ifadelerine yer verdi.

FETÖ YAMAĞI TELE1'E İLK DESTEK CHP'DEN

Toplumu kin ve düşmanlığa sürükleyen yayınlarıyla halk tarafından topa tutulan Tele1'in terör sevici politikası cezasız kalmadı. Tele1'in aldığı cezaya karşı çıkanlar da yine kendi destekçileri oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li vekil Veli Ağbaba, TKP gibi terör seviciler, CHP yandaşı Tele1'in Twitter'da başlattığı kampanyaya destek verdi.

TERÖRİSTE SELAM GÖNDERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak'a övgüler yağdırmıştı.

Tele1'e destek verenlerin başında gelen CHP'li Kaftancıoğlu, "Tele1 bu gece yarısından itibaren 5 gün süreyle hukuksuz bir şekilde karartılıyor. Ekran karartarak hakikatin yayılmasını engelleyebileceklerini zannedenler bir kez daha yanılacaklar!" paylaşımında bulundu.

MECLİSE TERÖRİST SOKAN AĞBABA EKSİK KALMADI

Darbe çığırtkanlığı, halkı tehdit ve gazi meclise terörist sokacak kadar gözünü karartan CHP'li Veli Ağbaba da halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen Tele1'e destek verenler arasında yerini aldı.

CHP'li Ağbaba'nın DHKP-C'li Uğur Pektaş'ın yakınlığı ilk araştırma sonucunda ortaya çıkmıştı. PKK ve DHKP-C'den vazgeçemeyen Veli Ağbaba, başka bir skandala daha imza atmıştı.