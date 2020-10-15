CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun 'Nutuk' iddiasına Türkmenlerden hem yalanlama, hem eleştiri geldi. Suriyeli Türkmenler CHP'den bir çöp bile almadıklarını ifade ederken, Iraklı Türkmenler deifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirilerine cevap vermişti. Kılıçdaroğluifadelerini kullanmıştı.Yeni Şafak gazetesi Kılıçdaroğlu'nun iddialarını Suriye ve Irak'taki Türkmenlere sordu. Suriye'deki Türkmenler iddiaya hem yalanladı, hem de tepki gösterdi. Suriye'deki Türkmen komutanlardan Ahmet Arnavut,dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerinin de içinde olduğu Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) terörist ilan ettiğini aktaran Ahmet Arnavut,dedi.sorumuza ise Arnavut şu cevabı verdi:Irak'taki Türkmenler ise CHP'nin kendilerini iç politika malzemesi yapmasından rahatsız. Böyle bir polemiğin içinde yer almak istemedikleri için isminin yazılmasını istemeyen Türkmenler şunları kaydetti: DEAŞ'ın işgalinden sonra CHP'li Veli Ağbaba başkanlığında bir grup milletvekili bizi ziyaret etti. O dönem bölgede sınırlı sayıda erzak kolisi dağıtıldı. Biz Nutuk filan görmedik. Gönderdilerse bile biz Türküz, bize yine Arapça göndermişler onu da anlamadık. Ayrıca o dönem gelen CHP'li heyet bazı sözler vermişti. O sözlerin hiçbiri de tutulmadı.Kerkük'ün Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan da CHP'li bir heyetin 2014 yılında Kerkük'ü ziyaret ettiğini doğrulayarak şunları kaydetti :