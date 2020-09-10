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    • 11.09.2020 01:20
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    Nerede yalan orada ! Cumhuriyet'in başlattığı operasyona sazanlar atladı

    92 yaşındaki emekli edebiyat öğretmeni ’ın, lara hakaretten tutuklandığı ’li vekiller ve tarafından iddia edilmişti. Oysaki gerçek bambaşka çıktı. Aydın’ın kesinleşmiş eski iki cezasının infazı amacıyla adliyeye getirildiği öğrenildi. Siliviri’de işlemleri yapılan Aydın serbest bırakıldı.

    Nazif Karaman
    sabah.com.tr
    Nerede yalan orada CHP!

    'li vekiller ve , 92 yaşındaki 'ın bugün, 'dan geldiği 'da lar ve 'a 'hakaret' ettiği iddiasıyla tutuklandığını iddia ettiler. Sanki yeni bir hakaret ve tutuklama varmış gibi hava oluşturmaya çalıştılar.

    CHP Manisa Milletvekili ve CHP Malatya Milletvekili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

    Özel, "Gerekçe: Eski Bakanlar Cemil Çiçek ve Şevket Kazan'a hakaret. Devir değişmiş, davalar düşmüş. 90 Yaşında, hasta, bakıma muhtaç Hasan Amcayla uğraşan sarayın Adalet sistemi #AdaletinizBatsın" dedi.

    Ağbaba ise şu ifadeleri kullandı:"Alttaki resim, emekli edebiyat öğretmeni 92 yaşında Hasan Basri Aydın'a ait. Bugün hakaret iddiasıyla tutuklandı, Silivriye götürülüyor. Tecavüzcü, katiller dışarıda; yazar-öğretmen H.Basri Aydın içeride. Bu bir cinayettir! 92 yaşında bir insana bu zulmü yapan #AdaletinizBatsın"

    ÇARPITMIŞLAR
    Cumhuriyet ve iki CHP'li vekil böyle derken gerçek çok farklı çıktı. Aydın'ın tutuklanmadığı, kesinleşmiş 3 yıllık ve 1 yıllık iki ayrı cezasının ilamı nedeniyle adliyeye getirildiği anlaşıldı. İlan infaz işlemleri için Silivri'ye götürülen Aydın, denetimli serbestlik için cezaevine girip çıktıktan sonra serbest bırakıldı. Yani bir tutuklama ya da ifade işleminin gerçekleşmediği öğrenildi.

    Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kamuoyundan özür dileyip dilemeyecekleri merak ediliyor.

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