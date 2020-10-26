29 Ekim sokağa çıkma yasağı var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

29 EKİM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kalabalık oluşturmaya müsait olan kutlamalara yönelik sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yasakların gündemlerinde olmadığını vurgulamıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi: