Corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte yeniden sokağa çıkma yasaklarının uygulanıp uygulanmayacağı merak edilenler arasında yer aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'da her yıl okullarda etkinlikler düzenleniyorken bu yıl corona virüsün gölgesinde geçeceği düşünülüyor. Okullar da uzaktan eğitime devam ederken kademeli olarak yüzyüze eğitim uygulanıyor. Peki 29 Ekim sokağa çıkma yasağı var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
29 EKİM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kalabalık oluşturmaya müsait olan kutlamalara yönelik sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yasakların gündemlerinde olmadığını vurgulamıştı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:
"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Hareketin artmasıyla salgının arttığını iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu. Maske mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de ev içi bulaşın arttığını görüyoruz. Evlere de dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek mesai hem kamuda, hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor."
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÜÇÜNCÜ AŞAMA 2 KASIM'DA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.