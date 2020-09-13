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    • 13.09.2020 21:25
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    Esenler’deki hoca kılığındaki ci sempatizanı çıktı! Tutuklandı...

    ’de kendini hoca olarak tanıtarak evliliklerinde kocalarıyla aralarında problem olduğunu söyleyen ci alçak tutuklandı. Tacizcinin sempatizanı olduğu ortaya çıktı.

    AA
    İHA

    İstanbul Esenler'de kendini hoca olarak tanıtarak evliliklerinde kocalarıyla aralarında problem olduğunu söyleyen birçok kadına cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı.

    Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Kemer Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Esenler'de oturan bir kişi eşiyle aralarının kötü olduğu bir dönemde, dini nikahını tazelemek için mahallede kendini hoca gibi tanıtan B.D. isimli bir şahısla irtibata geçti.

    Ailenin evine gelerek kefaret parası ödemeleri gerektiğini söyleyen B.D., ailenin 3 bin 200 lirasını aldı. Hoca olduğunu söyleyen B.D., daha sonra ayrı bir odada kadınla görüşeceğini belirtti ve bir süre sonra nikahın tazelendiğini söyleyerek evden ayrıldı.

    GÖZALTINA ALINAN TACİZCİ TUTUKLANDI
    Bir süre sonra aile, aynı mahalleden başka bir kadının B.D. tarafından taciz edildiğini öğrenince polise başvurdu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar neticesinde tacizci B.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    PKK SEMPATİZANI ÇIKTI
    Esenler'de evliliklerinde problem yaşayan birden çok kadına, kocalarıyla aralarındaki problemleri çözeceğini söyleyerek tacizde bulunan B.D.'nin terör örgütü PKK sempatizanı olduğu öğrenildi. B.D.'nin daha önceki yıllarda da taciz suçuna karıştığı öğrenildi.
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