Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Kemer Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Esenler'de oturan bir kişi eşiyle aralarının kötü olduğu bir dönemde, dini nikahını tazelemek için mahallede kendini hoca gibi tanıtan B.D. isimli bir şahısla irtibata geçti.

Ailenin evine gelerek kefaret parası ödemeleri gerektiğini söyleyen B.D., ailenin 3 bin 200 lirasını aldı. Hoca olduğunu söyleyen B.D., daha sonra ayrı bir odada kadınla görüşeceğini belirtti ve bir süre sonra nikahın tazelendiğini söyleyerek evden ayrıldı.