Ekrem İmamoğlu eşi kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç çocuğu var? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberin duyurulmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun ailesi de arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Ekrem İmamoğlu eşi kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç çocuğu var?
EKREM İMAMOĞLU'NUN EŞİ DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?
Ekrem İmamoğlu'nun eşinin ismi Dilek İmamoğlu'dur. İmamoğlu çiftinin iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocukları vardır.
Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 Trabzon doğumludur. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır.
Dilek İmamoğu İstanbul Ünüversitesi Turizm Bölümünü bitirdikten sonra Kamu Maliyesi bölümünü bitirmiştir. Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu bir aile ortamında birbirleri ile tanışmışlar ve 18 Kasım 1995'de İmamoğlu çifti sade bir düğünle evlenmişlerdir.
Dilek İmamoğlu 23 yıllık evliliğini tanımlarken 'mutlu oldum' demiştir. İmamoğlu Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Şu anda aynı alanda doktora öğrencisidir.
MEHMET SELİM İMAMOĞLU KİMDİR?
Selim'in İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyor. Ayrıca basketbolla ilgileniyor. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden de dereceyle mezun olmuş.
3 çocuğu olan Ekrem İmamoğlu'nun ortanca oğlu Semih İmamoğlu ise 8. sınıfa gidiyor. Evin en küçük ve tek kız çocuğu ise Beren İmamoğlu henüz 2. sınıfa gidiyor.