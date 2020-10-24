Ekrem İmamoğlu eşi kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç çocuğu var? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberin duyurulmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun ailesi de arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Ekrem İmamoğlu eşi kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç çocuğu var?

EKREM İMAMOĞLU'NUN EŞİ DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin ismi Dilek İmamoğlu'dur. İmamoğlu çiftinin iki erkek bir kız olmak üzere 3 çocukları vardır.