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    • 01.10.2020 14:30
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    'nin tacizci şeyhi sözde hoca terörden tutklandı!

    'de eşleri ile arası kötü olan kadınları hoca kılığıyla taciz eden 'nın terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Burhan Dalgalı hakkında bu kez Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca 'PKK propagandası'ndan tutuklama kararı verildi.

    PKK'nin tacizci şeyhi sözde hoca terörden tutklandı!

    'de eşleri ile arası kötü olan kadınlara yönelik mide bulandıran taciziyle gündeme gelen sözde hoca 'nın sempatizanı olduğu ortaya çıkmıştı. Dalgalı'nın örgüt bayrağı altında militanlara çekilmiş fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı. Sahte hocanın, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katıldığı, burada dua okuduğu anlaşılmıştı.

    BU KEZ TERÖRDEN TUTUKLANDI
    Medyaya yansıyan fotoğraflar ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıkça Burhan Dalgalı hakkında bu kez 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. 'Taciz' ve 'dolandırıcılık' suçundan tutuklu bulunan şüpheli atılı suçtan, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda terör savcısı tarafından sorgulandı.

    Buradaki işlemleri tamamlanan Dalgalı, 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dalgalı, atılı suçtan tutuklandı.

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