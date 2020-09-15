İstanbul Sarıyer'de bulunan bir sitenin apartman görevlisi, 13 yaşındaki küçük kıza bodrum kattaki kedileri gösterme bahanesiyle mide bulandıran bir istismarda bulundu. Olayın duyulması üzerine baba şüpheliden şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, bir baba Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne giderek, ikamet ettiği sitede apartman görevlisi olan 51 yaşındaki şüpheli İbrahim G.'nin 13 yaşındaki kızına kedileri gösterme bahanesiyle bodrum katında cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

KÜÇÜK KIZ HER ŞEYİ ANLATTI

Başlatılan çalışmalar kapsamında küçük kızın ifadesine başvurulduğu belirtildi. Küçük kız ifadesinde, oturduğu sitede apartman görevlisi olan İbrahim isimli şahıs ile siteye ilk taşındıklarında iyi anlaştığını, bu zamana kadar bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Ancak 11 Mayıs günü saat beş civarında elinde kedi maması ile dışarı çıktığını, kedi yavrularına bakmak üzere bodruma inip geri çıktığını, anne kediye mama verdiğini, kendisi orada iken İbrahim isimli şahsın elinde market arabası ile geldiğini kaydetti. İbrahim G.'nin kendisine 'Sana kediyi göstermemi ister misin' dediğini, birlikte A2 binasının bodrum katına indiklerini, orada şüphelinin orada kendisini istismar ettiğini anlattı. Daha sonra kendisine bodrum katında 4 oda gezdirdiğini, akabinde istismara devam ettiğini ve kendisinin onu itip kaçtığını ifade etti.

İbrahim isimli şahsın bu tuhaf hareketlerinin birkaç gün önce başladığını, bu olaydan birkaç gün önce de yine kapalı, bodrum gibi bir yerde benzer şekilde istismar ettiğini, bu olay nedeniyle şikayetçi olduğunu kaydettiği belirtildi.

ŞÜPHELİ İNKAR ETTİ

İddianamede, şüphelinin savunmasına da yer verildi. Şüpheli savunmasında, mağdura karşı iddia edilen eylemleri gerçekleştirmediğini, B3 bloktan A6 binasına çöp toplamaya geldiğini, olaydan bir iki gün önce mağdurun annesi ile birlikte geldiğini ve kedileri sevdiğini, bu sırada mağdurun yanında annesinin de olduğunu, mağdur ile hiçbir zaman yalnız kalmadıklarını, iddiaların hayal ürünü olduğunu ileri sürdü.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli apartman görevlisinin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan cezalandırılmasını talep etti. İbrahim G. ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

