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    • 24.10.2020 17:34
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    Başkan Erdoğan ile Safiye teyzenin gülümseten konuşması: "Senin damadının adı Bayraktar mıydı?"

    Başkan , ’de ’nin 7. Olağan ’nde konuştu. Kongrenin ardından kürsüye gelen Safiye teyze ile Erdoğan'ın diyaloğu izleyenleri gülümsetti. Safiye teyze, Erdoğan'a "Damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, ona benim için sarıl. O çıktığında acı kahve içmiş gibi sevinirim" dedi.


    Partisinin 'ne katılan Başkan 'a ördüğü çorabı hediye eden Safiye Teyze Erdoğan'a; "Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.



    Stadı'nda yapılan İl Kongresi'ne katılan Erdoğan'a; konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye çağırılan ; ördüğü çorabı hediye etti. Geçen diyalog statta bulunanları gülümsetirken; Safiye Kurtsoy, Erdoğan'dan damadını öpmesini istedi.



    Safiye Teyze; "Çorap ördüm, bir tane de ayağını silsin diye çorap hazırladım. Ne yapalım, sen de çok emek veriyorsun ama elimizden gelen bu. Çok emek veriyorsun, Allah razı olsun. Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.

    Daha sonra hediyeleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Safiye Teyze ile fotoğraf çektirdi.

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