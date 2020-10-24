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    • 24.10.2020 19:09
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

    Son dakika... koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim. " ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı 24 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim. " ifadelerine yer verdi.

    23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU