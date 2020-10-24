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    • 24.10.2020 14:01
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    Son dakika: Başkan Erdoğan 'de! Vatandaşlardan dikkat çeken pankart

    Son dakika haberine göre Başkan partisinin il kongresine katılmak üzere 'ye geldi. Erdoğan, ise havaalanı çıkışında kendisini görmek için gelen vatandaşlara hediyeler verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
    Başkan partisinin il kongresine katılmak üzere kente geldi. Erkilet Havaalanı'ndan parti otobüsü ile çıkış yapan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



    Erdoğan'ı bekleyen bir kadın ise "Adını Erciyes'e yazdım dualarım seninle" yazılı pankart açtı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise havaalanı çıkışında kendisini görmek için gelen vatandaşlara hediyeler verdi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Kayseri'de! Vatandaşlardan dikkat çeken pankart