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    • 24.10.2020 16:58
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    Algı operasyonu ellerinde patladı: 'Yaralı Kürt kadını' dedikleri /'nin kadın komutanı çıktı!

    Suriye'nin kentinde (SMO) askerleriyle /'li teröristler arasında çıkan çatışmada bir kadın yaralı olarak yakalandı. Bir SMO askeri tarafından kucakta taşınan kadın, 'ya getirilerek tedavi altına alındı. PKK/YPG yandaşları ise SMO askerinin Çiçek Kobani'yi kucağında taşırken çekilen fotoğrafları, "Kürt kadına tecavüz edilip, boğazı kesildi" yalanıyla algı operasyonu yapmaya çalıştı.

    Sırrıberk Arslan
    'Yaralı Kürt kadını' PKK/YPG'nin kadın komutanı çıktı!

    Yapılan incelemede kadının /'nin kadın komutanlarından "Dozgin Temo" kod adlı Çiçek Kobani, olduğu ve 7 yıldır örgüt içinde bulunduğu belirlendi.

    Çiçek Kobani, 5'inci Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın önceki günkü 3'üncü duruşmasında, YPJ savaşçısı olduğunu söyleyip, örgüt üyeliğin iitiraf ederken, herhangi bir silahlı çatışmada bulunmadığını öne sürdü. Avukatı Hidayet Enmek ise nun yakalama yetkisi bulunmadığını iddia ederek, müvekkilinin usule uygun yakalamadığını öne sürdü.

    Ardından mütalaa veren cumhuriyet savcısı ise kadın teröristin, "Ağırlaştırılmış müebbet cezası" ile cezalandırılmasını istedi. Çiçek Kobani'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı son savunma için 24 Kasım'a erteledi.

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    Haberler Güncel Algı operasyonu ellerinde patladı: 'Yaralı Kürt kadını' dedikleri PKK/YPG'nin kadın komutanı çıktı!