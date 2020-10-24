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Az önce partimizin ilk kongresini gerçekleştirdik. şu anda kongre devam ediyor. Kayseri'de AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yol arkadaşlarımız belirleniyor.

Daha önce pek çok ilimizde olduğu gibi gecekondu kuşatmasında olan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir.

Kentsel dönüşüm projelerimizin her aşaması şeffaf ve uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür. Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır. Bugün 168 konutluk ilk etabın açılışını yapıyoruz. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.

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