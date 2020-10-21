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    • 21.10.2020 09:54
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    Son dakika: bölgesine taciz ateşi açan 9 /'li terörist etkisiz hale getirildi

    SON DAKİKA HABERİ... , " bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 /'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

    Taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist artık yok
    Milli yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi