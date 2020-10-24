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    • 24.10.2020 16:44
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    'da bir binanın katında 17 parça dinamit lokumu bulundu

    'da yıkım kararı alınması üzerine tahliye edilen binanın katında 17 parça dinamitr lokumu bulundu. , incelenmek üzere 'ne götürüldü.

    DHA
    Boş binanın bodrum katından çıkanlar şoke etti

    Çorum Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 13'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın, yerine yenisi yapılması planlanarak, yıkılmasına karar verildi.

    17 PARÇA DİNAMİT LOKUMU ÇIKTI
    Bu amaçla tahliye edilen binanın bodrum katında uzun süredir açılmamış su deposu olduğu fark edildi.

    Binada yaşayanlar depoyu açınca çok sayıda poşet ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, poşetlerde dinamit lokumu olduğunu tespit etti.

    Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 17 parça dinamit lokumunu incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
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    Haberler Güncel Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 parça dinamit lokumu bulundu