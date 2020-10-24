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    • 24.10.2020 11:14
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    Son dakika: MSB açıkladı: Geçen ay 119 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlar ve yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB aylık bilançoyu açıkladı!
    yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlar ve yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.


    Yapılan açıklamanın satır başları;


    Geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildi.


    15 Temmuz 2016'dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi.


    (İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.


    Barış ve istikrarın tesisi için Ermenistan terörist ve paralı askerleri geri göndermeli saldırılara, Azerbaycan'daki haksız işgale son vermelidir.




    Ayrıntılar geliyor...



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