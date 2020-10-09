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    • 10.10.2020 06:52
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    Son dakika: İstanbul'da terör örgütü 'ya operasyon: 6 kişi gözaltında

    Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'ne () bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.


    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'ne () bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.




    4 FARKLI İLÇE 7 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 4 farklı ilçede terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı.




    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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