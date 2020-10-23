Askerlik sevk belgesi çıktı mı? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? 2020 askerlik sevk tarihleri ve belgesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Askere gidecek kişilerin hangi tarih ve saate kadar kışlaya gitmesini gerektiğini gösteren belgeyi almak isteyenler askerlik sevk belgesi çıktı mı sorusuna yanıt arıyor!

E-Devlet Şifresi İle Sülüs (Sevk Belgesi) Alma

Askerlik yerleri belli olduktan sonra askere giderken yanınızda götürmeniz gereken sülüs yani sevk belgesi e-devletten alınır mı alınırsa nasıl alınır diye oldukça soru geliyor. Bu konudaki terettütleri ortadan kaldırmak için ayrıntılı bir şekilde e-devlet üzerinden sülüs belgesini almayı izah etmeye çalıştık. Askerlik şubesine gitmeden e-devlet üzerinden sülüs belgesini 6 adımda kolayca alabilirsiniz.