Askerlik sevk belgesi çıktı mı? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? 2020 askerlik sevk tarihleri ve belgesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Askere gidecek kişilerin hangi tarih ve saate kadar kışlaya gitmesini gerektiğini gösteren belgeyi almak isteyenler askerlik sevk belgesi çıktı mı sorusuna yanıt arıyor!
E-Devlet Şifresi İle Sülüs (Sevk Belgesi) Alma
Askerlik yerleri belli olduktan sonra askere giderken yanınızda götürmeniz gereken sülüs yani sevk belgesi e-devletten alınır mı alınırsa nasıl alınır diye oldukça soru geliyor. Bu konudaki terettütleri ortadan kaldırmak için ayrıntılı bir şekilde e-devlet üzerinden sülüs belgesini almayı izah etmeye çalıştık. Askerlik şubesine gitmeden e-devlet üzerinden sülüs belgesini 6 adımda kolayca alabilirsiniz.
Birinci Adım:
Öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet'e sisteme giriş yapınız.
İkinci Adım:
Eğer kısa dönem veya yedek subay adayı iseniz yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ekranından uzun dönem er iseniz Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama ekranında bulunan ASAL SEVK başvurusu linkine tıklayın. E-devletin sağ üst köşesinde bulunan arama kutucuğuna durumunuza göre yukarda siyah ile kararttğım anahtar kelimeleri yazarak bu sayfalara ulaşabilirsiniz.
Üçüncü Adım:
Bu askerlik şubesine gitmeden sülüs belgesi alacağınıza dair bir bilgilendirme. Burada yazılanları dikkatlice kuyun ve büyük harflerle EVET yazarak onaylayın.
Dördüncü Adım:
Bu adım birinci dereceden akrabası şehit olanlar veya doğu/güneydoğuda hali hazırda askerlik yapanlar içindir. Bunu yok olarak işaretlemelisiniz eğer birinci dereceden şehit yakınınız veya şuan doğuda askerlik yapan kardeşiniz varsa buradan işlem yapamazsınız varı seçip askerlik şubesine gitmelisiniz.
Beşinci Adım:
Bu adımda hali hazırda mevcut adresiniz üstte yazmaktadır eğer bu adreste bir yanlışlık yoksa her iki adıma da büyük harflerle EVET yazarak devam edin.
Altıncı Adım:
Eğer yukarıda saydığım adımları anlattığım gibi yapmışsanız aşağıdaki gibi sevk işlemleriniz başarıyla gerçekleşmiştir uyarısını görüyor olmanız lazım. Buradan öncelikle dosyayı indir düğmesine tıklayarak sülüs belgesini pdf formatında bilgisayarımıza indiriyoruz.
İşlem bu kadar basit. Artık askerlik şubesine gitmeye gerek kalmadan indirmiş olduğunuz süsül belgesi ve nüfus cüzdanınızla teslim tarihinde birliğinize gidip teslim olabilirsiniz. Sevk işlemlerini online olarak tamamlamış oldunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra kayıtlı cep telefonunuza aşağıdaki gibi bir kısa mesaj gelecek. Bu mesaj geldikten sonra 3-5 gün içerisinde yol ve iaşe bedelinizi nüfus cüzdanınızla birlikte herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz.
SEVK TARİHLERİ
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020