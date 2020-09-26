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    • 26.09.2020 10:00
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    Son dakika: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

    DHA
    Teröre 'Yıldırım' darbesi

    Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


    2 BÖLÜCÜ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.


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