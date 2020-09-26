Son dakika: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
2 BÖLÜCÜ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.