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    • 23.10.2020 Gazete
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    'a mesajlı veda!

    Patrik Maşalyan, Başkan ’a hitaben “Karabağ sının olduğu bu günlerde acımızı paylaşmanız, bu anlamlı mesaj içeriyor” ifadelerini kullandı.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan (51), Başkan 'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ndeki törende konuşan Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, Erdoğan'a hitaben, "Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni kilisesinde acımızı paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Asıl olan birlikte oluşturulacak kalıcı dostluk havzalarıdır" dedi.



    Markar Esayan, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.


    PUTİN'DEN ERDOĞAN'A BÜYÜK ÖVGÜ
    Rus lider Putin, 'da insanların ölmesini "trajedi" olarak nitelendirerek, "Hem hem bizim için eşit değerde ortaktır" dedi. Erdoğan'ın baskılara rağmen bağımsız bir dış politika izlediğini söyleyen Putin, "Erdoğan ile çalışmak oldukça güvenilir" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Markar Esayan'a mesajlı veda!