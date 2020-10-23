AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan (51), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ndeki törende konuşan Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, Erdoğan'a hitaben, "Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni kilisesinde acımızı paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Asıl olan birlikte oluşturulacak kalıcı dostluk havzalarıdır" dedi.

Markar Esayan, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.



PUTİN'DEN ERDOĞAN'A BÜYÜK ÖVGÜ

Rus lider Putin, Dağlık Karabağ'da insanların ölmesini "trajedi" olarak nitelendirerek, "Hem Azerbaycan hem Ermenistan bizim için eşit değerde ortaktır" dedi. Erdoğan'ın baskılara rağmen bağımsız bir dış politika izlediğini söyleyen Putin, "Erdoğan ile çalışmak oldukça güvenilir" diye konuştu.

