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    • 23.10.2020 00:23
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    : " değerli bir NATO müttefiki bunu Sarkisyan'a açıkça söyledim"

    , ve 'ı şikayet eden işgalci 'ın Armen Sarkisyan'a tokat gibi cevap bir cevap verdi. Stoltenberg, Sarkisyan'a NATO'nun 'daki nın tarafı olmadığını ve Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söylediğini belirtti. Stoltenberg ayrıca Türkiye- gerilimine de değindi.

    AA
    İşgalci Ermenistan'a NATO'dan tokat gibi cevap!

    Stoltenberg, videokonferans yoluyla yapılan Toplantısı'nın ilk gününün bitiminde basın toplantısı düzenledi.

    'deki durumu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, bakanların uluslararası hukuk ve ittifak dayanışması çerçevesinde gerginliğin düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını söyledi.

    DOĞU AKDENİZ MESAJI
    Stoltenberg, bakanların gerginliği artıracak söylem ve eylemlerden kaçınmanın önemi üzerinde mutabık kaldığını kaydederek, şöyle devam etti:

    "NATO Savunma Bakanları ayrıca Doğu Akdeniz'de olayların ve kazaların önlenmesini amaçlayan NATO'daki ların önlenmesine yönelik mekanizmaya güçlü destek verdi. Havada ve denizde can kayıplarının önlenmesi ağır bir sorumluluktur. Bunu sadece gemilerimizin kaptanlarının ve uçaklarımızın pilotlarımızın omuzlarına yüklememeliyiz. Siyasetçiler olarak bizler anlaşmazlıklarımızı çözmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız."

    Ayrıştırma usulleri mekanizmasının siyasi görüşmeler için alan açabileceğini ifade eden Stoltenberg, Almanya çabalarıyla istikşafi görüşmelerin başlamasını umduklarını, mekanizmanın bunu destekleyeceğini aktardı.

    Stoltenberg, ve 'ın esneklik gösterip böyle bir mekanizma kurdukları için memnuniyet duyduklarını, tarafların 7 gün 24 saat iletişim kurabilecekleri bir kanal oluşturulduğunu belirterek, "Bu mekanizmanın nasıl genişletilebileceğine ve güçlendirilebileceğine bakıyoruz." diye konuştu.

    Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan NATO'da karargahında günlük olarak görüşmeler yapıyor. NATO'nun avantajı da müttefiklere günlük olarak buluşmak ve konuşmak için bir platform sunması. Anlaşmazlıklar ve farklılıklar var. Bugünkü bakanlar toplantısında bunlar da konuşuldu. Çatışmayı önlemeye yönelik mekanizmaya, diyaloğa, gerginliğin düşürülmesine ve NATO'daki mekanizmayı nasıl güçlendirebileceğimize çok geniş bir destek vardı." ifadesini kullandı.



    "TÜRKİYE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"
    Stoltenberg, dün Armen Sarkisyan ile yaptığı görüşmeye yönelik soru üzerine, ve Ermenistan'ın NATO'nun değerli ortakları olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:

    "Ortağımız olan bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Brüksel'e gelip görüşmek isterse onunla görüşme yapmam çok doğal. Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de NATO karargahını ziyaret etmişti. Kendisiyle de eğer isterse görüşmeye hazırım. NATO, 'daki çatışmanın tarafı değil ve Türkiye değerli bir NATO müttefiki. Bunu da Ermenistan Cumhurbaşkanı'na açıkça ifade ettim. Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan özellikle sivillerin hedef alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bunun örneklerini gördük. Azerbaycan ve Ermenistan'a gerginliği düşürme, ateşkese uyma çağrısı yapıyoruz. Çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmalı ve buna yönelik çabaları destekliyoruz."

    Stoltenberg, ayrıca Türkiye'nin gerginliğin düşürülmesi için bölgedeki etkisini kullanmasını beklediğini söyledi.

    Türkiye'nin civarındaki gözlem noktalarından çekildiğine dair bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Biz DEAŞ ile mücadelenin bir parçasıyız. Irak'ta eğitim veriyoruz. Türkiye de DEAŞ ile mücadelede değerli bir müttefik ama NATO Suriye'de sahada değil." dedi.

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    Haberler Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye değerli bir NATO müttefiki bunu Sarkisyan'a açıkça söyledim"