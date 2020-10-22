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    • 23.10.2020 06:04
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    'de : 1 ölü, 1 yaralı

    'in Bayraklı ilçesi 'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıktı. Kavgada açılan ateş sonucu Mustafa Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

    AA
    İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan da 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, 'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

    Kavgada açılan ateş sonucu Mustafa Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

    Yakınları tarafından Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Ç. kurtarılamadı. Diğer yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kavganın uyuşturucu madde ticareti yüzünden çıktığı öne sürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı