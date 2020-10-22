

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Markar Esayan için düzenlenen cenaze töreninde önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene katılmasından dolayı fazlasıyla memnun kaldığını dile getiren Maşalayan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara da değindi. Yaşanan üzücü savaşın bir din savaşı olmadığına dikkat çeken Patrik Maşalyan, yaşananların emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğüm olduğunu ifade etti.

KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMA DİN SAVAŞI DEĞİLDİR

Maşalyan, şunları söyledi: "Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni Kilisesinde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir.

ÇÖZÜLMESİ ZOR BİR DÜĞÜM

Bu esasında bir toprak mücadelesi ve emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğümdür. Savaşlar ve çatışmalar yüzlerce yıl dostluk içinde yaşama tecrübesi olan komşu halklar için ayrıntılardır.





TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİNİN ÖNEMİ TARTIŞILMAZ

Asıl olan birlikte oluşturulacak kalıcı dostluk havzalarıdır. Bunun oluşmasında Türkiye'nin ve sizin şahsi girişimlerinizin değeri ve önemi tartışılmazdır. Savaşın kara bulutlarının dağıtılması için Rabbim sizi barış ve selamet elçisine dönüştürsün. Sağlık ve afiyetiniz için Ermeni vatandaşlarınız her daim duacıdır."

MAŞALYAN: MARKAR, YENİ BİR TÜRKİYE OLMASI GEREKTİĞİNİ GÖRDÜ

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, "O küçük dükkânda derin sancılar ve buhranlar içinde niçin doğduğunu keşfetti. Fikir üretmek, yazmak ve konuşmak için doğmuştu. Hayatının en büyük başarısı olarak görülmesi gereken şerefli zirve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ve ailevi teveccühlerine mazhar olmasıdır. Markar, hep birlikte yükseltilecek ve bu uğurda mücadele edilecek yeni bir Türkiye olması gerektiğini gördü. Kendisinin de bu büyük davada bir payı ve tuzu olsun istedi. Ermeniyi iyi tanımayan ya da yanlış tanıyan o mahalleler Markar Esayan da güzel insanı, çağlar boyu bu ülkeyi öz vatanı benimsemiş ve onun refahı için çabalayan dost ve kardeş, mert ve cesur Ermeniyi tanıdılar" dedi.