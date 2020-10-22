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    Başkan : " deyince aklımıza ülkeye ve millete olan aşkı geliyordu"

    Başkan , mide rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden için 'nde gerçekleştirilen dini törene katıldı. Başkan Erdoğan "Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyordu. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı 'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan Esayan'ın cenaze töreninde konuştu

    Başkan , mide hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını yitiren için 'nde gerçekleştirilen törene katıldı.

    MARKAR DEYİNCE AKLIMIZA ÜLKEYE OLAN AŞKI GELİRDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Esayan'ın cenaze töreninde, "Markar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye, millete olan aşkı, sevdası geliyordu. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı 'de demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti." dedi.Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Markar Esayan'ı yad ederken, ailesine, mensubu olduğu Ermeni cemaatine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

    İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞTI
    Esayan ile gazetecilik döneminden başlayıp siyasete kadar uzun bir yolculuklarının olduğunu belirten Erdoğan, Esayan'ın iki dönem milletvekilliği yaptığını hatırlattı.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Markar Esayan deyince aklımıza ülkeye ve millete olan aşkı geliyordu"