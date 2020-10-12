





GÖRÜŞÜME SAYGI DUYULMALI

Yaptığınız açıklamalardan dolayı 'yandaş sanatçı' diye algılanma kaygısı taşıyor musunuz? Sosyal medyada bazı kesimler sanatçıları böyle hedef gösteriyor çünkü...

Ben yandaş sanatçı değilim. Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ama bu yandaşlık değil. Bakın iddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları 200 sene sonra onu sevecek ve takdir edecekler. Niye biliyor musunuz? Türkiye'ye bıraktığı eserlerden, ülkemize yaptığı yatırımlardan dolayı... Herkesin görüşüne saygılıyım. Ama kendi fikrim var ve bunu açıkça beyan ediyorum. Atatürk, Menderes, Özal ve son olarak da Erdoğan, bu ülke için çok önemli şeyler yaptı. Bakın benim babam CHP'liydi. Ben onun bu tercihine hep saygı duymuştum. Şimdi hükümetin yaptıklarını beğenmeyebilirsin, eleştirebilirsin buna saygı duyuyorum ama ben Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin icraatlarını beğeniyorum ve takdir ediyorum. İnsanlar da benim bu görüşüme saygı duymalı. Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler. Sadece değer açısından değil, görünüş açısından bile.



YAZIKLAR OLSUN HALİL SEZAİ'YE

Biraz önce şiddetten söz ettik. Komşusunu darp eden Halil Sezai için de 13 yıl hapis cezası isteniyor...

Normal kafa ile bunu bir insan bir insana yapamaz. Bence Halil kafası yerinde değilken, çok alkollüyken şiddet uyguladı. Ayakta duramıyor, karşısındakinin yaşlı olduğunun bile farkında değil. Yazıklar olsun ona. Ne gerekçe olursa olsun yaşlı bir adama bu yapılmaz. Alkol gerçekten çok kötü bir şey. Ben de gençken kullanıyordum ama hastalığımdan sonra bıraktım.



HAYATIMIN DEVAMINI SEÇİL'LE GEÇİRMEK İSTİYORUM

Seçil Gür ile barıştınız değil mi?

Seçil hem akıllı, hem de eğitimli bir kadın. Karantina sürecinde yalnız kalınca düşünme fırsatım da çok oldu. Seçil'i bu süreçte özledim. Ona karşı hata yapmıştım, kalbini kırmıştım, o yüzden ayrılmıştık. Telefon açtım ve ondan özür diledim. Seçil de kabul etti özrümü ve barıştık. Beni dinliyor, anlıyor ve benimle ilgileniyor. Allah hayatımın ikinci yarısında karşıma Seçil gibi bir kadın çıkardı. Bunu şans olarak görüyorum. Yaşamımın bundan sonraki dönemini de Seçil'imle geçirmek istiyorum. Şu an birbirimizi tanıma sürecindeyiz, evlilik için acele etmiyorum.

