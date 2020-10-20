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Ermenistan'ın alçak saldırısına Serdar Ortaç'tan tepki! "Yönetenler ruh hastası..."

Sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Etiler'de görüntülenen Serdar Ortaç, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan alçak saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ermenistan yöneticilerini topa tutan Serdar Ortaç, "Bunlar bebekleri öldürmüş adamlar. Ermenistan'ı yönetenler ruh hastası!" dedi.

20.10.2020 14:35 - Son Güncelleme: 20.10.2020 14:47
Ermenistan'ın alçak saldırısına Serdar Ortaç'tan tepki! Yönetenler ruh hastası...

Şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile Etiler'de market çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı katliamla ilgili yorum yaptı.

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Ermenistan'ın alçak saldırısına Serdar Ortaç'tan tepki! Yönetenler ruh hastası...

"AZERBAYCAN İÇİN ASKERE GİDER MİSİNİZ?"

Ortaç, muhabirlerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna şöyle karşılık verdi şunlar söyledi:

Ermenistan'ın alçak saldırısına Serdar Ortaç'tan tepki! Yönetenler ruh hastası...

"Bana görev gelirse tabii ki yaparım ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Ermenistan'ın yaptığı çok haince, bebekleri öldürdüler."

Ermenistan'ın alçak saldırısına Serdar Ortaç'tan tepki! Yönetenler ruh hastası...

"YÖNETİCİLERİ RUH HASTASI"

"Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın, yapılan insanlık dışı. Ermeni halkına sözüm yok ama yöneticileri ruh hastası."

Ermenistan'ın alçak saldırısına Serdar Ortaç'tan tepki! Yönetenler ruh hastası...
Ermenistan'ın alçak saldırısına Serdar Ortaç'tan tepki! Yönetenler ruh hastası...
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