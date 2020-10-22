ALES ne zaman? 2020 ALES başvuruları sona erdi! Sınava kimler katılabilir?

2020 ALES ne zaman sorusunun merakla beklenen yanıtı belli oldu. Başvurularının 12 Ekim'de sona erdiği ALES sınavı için heyecanlı geri sayım başladı. Peki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2020 yılında hangi tarihte gerçekleşecek? Akademik kariyer için girilmesi zorunlu olan ALES sınavına kimler katılabilir? İşte merak edilen tüm bilgiler…
ALES NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 6 Aralık'ta yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi.
ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada ALES/2 geç başvurularının 4 Kasım 2020 günü alınacağına yer verildi. ALES 'e başvurusunu yapmak isteyenler için geç başvuru ekranı 1 günlüğüne açık olacak ve adaylar aynı gün ücreti de yatıracak.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM, geç başvurularda normal başvuru ücretinin 1,5 katını almaktadır. Geç başvurusunu yapmak isteyenler 195 TL olan başvuru ücretini 4 Kasım günü , ais.osym.gov.tr üzerinden müracaatını yaptıktan sonra ÖSYM 'nin ödeme sistemi üzerinden yatıracak.
Geç başvuru ücreti ATM ya da bankalardan alınmıyor.
ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 6 Aralık'ta uygulanacak sınava başvurularını bugünden itibaren 12 Ekim'e kadar yapabilecek.ALES'e başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adayların sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
KİMLER ALES SINAVLARINA GİREBİLİR?
ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunludur.
Yüksek lisans programı için ALES'e lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.