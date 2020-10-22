A Haber muhabiri Gökhan Kurt detayları anlattı. Kurt, "Büyükçekmece Gölü yakınına düştü. Gelen görüntülerde de aktardığımız gibi uçağın etrafında enkaz çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
AYJET Uçuş Okulu'na ait TC-UUG kuyruk tescilli eğitim uçağının Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı.
PİLOT YARALI OLARAK KURTULDU
Düşen uçağın içinde bulunan pilot, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza sonrası olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri uçağın içinde bulunan pilotu dışarı çıkardı.
HELİKOPTER AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı pilot, lastik tekerlekli araçların uçağın düştüğü bölgeye girememesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"MANEVRA YAPMASA TEM'E DÜŞECEKTİ"
Olayın görgü tanıklarından Mehmet Mert şunları söyledi ''11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken farkettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti.''
GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Kazayı gören Uğur Önver, ''Yetkililer ve ekipler de olay yerine ulaştıktan sonraki görüntü bu. Artık profesyonel bir müdahale gerçekleşiyor'' diye konuştu.
Yine görgü tanıklarından Mehmet Değirmenci, ''Maalesef bu üzücü olaya tanık oldum. Olay yerine ekipler yeni ulaşmışlar. Olayın 11.00-11.05 civarında olayın olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla uçağın burnu maalesef toprağın içine girmiş. İnşallah ölen ya da yaralanan yoktur ama umutsuzum. Uçak düştükten sonra görüntüyü 11.07 civarında çektim. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil. Maalesef uçak çakılmış durumda'' ifadelerini kullandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği: İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.