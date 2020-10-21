Sağlık Bakanı Fahrettin Kocasosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde sağlık çalışanları için hiçbir ücret alınmadan bir organizasyon düzenlenmesi için öneride bulunan komedyen Cem Yılmaz'a olumlu yanıt verdi.

"BENİ ÇOK MUTLU EDEN HABERLER"

Cem Yılmaz, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

CEM YILMAZ'IN MESAJLARI ŞÖYLE

"Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim."

"Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu."