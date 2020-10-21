İşte Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısından ilgili kısım:

İYİ Parti kimin, nerelerin tasarımıdır?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, geçtiğimiz akşam CNN Türk'te kapağını araladığı Pandora'nın kutusundan çıkan "kötülükler" eşliğinde bu soruya döneceğiz.

Ne var ki ortaya çıkan sonuç itibariyle İYİ Parti'nin Cem Uzan'ın Genç Partisi'ne benzediğini söylemeden geçemeyeceğim.

Partinin içi boş sağ popülist söylemleri, vitrinindeki sansasyonel isimler, hitap ettiği seçmenin sosyolojisi Genç Parti'yi fazlasıyla andırıyor.

Hatırlayacaksınız... Bir anda ortaya çıkan Genç Parti 2002 seçimlerinde İzmir, Eskişehir ve İzmit gibi illerde patlama yaparak yüzde 7,5 gibi bir oy oranını yakalamıştı.

Kimilerinin "Uzan kampanya sürecinde tavuk döner yerine et döner dağıtsaydı barajı kesin aşardı" dediği Genç Parti de kıyılardaki seküler milliyetçilerin oyunu MHP'den kopartmıştı.

Uzan'ın kurmayları da "Meral Akşener'in oyu 7.5 değil 17.5'tir. İYİ Parti'nin aldığı oy da Meral Akşener'indir" gibi akla ziyan açıklamalar yapan Mehmet Aslan'ları, Lütfü Türkkan'ları aratmıyordu.

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