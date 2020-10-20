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    • 20.10.2020 22:46
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    'ın ardından eski li Tamer Akkal'dan da şok iddialar: 'cüleri aday gösterdiler

    İstanbul Milletvekili , dün katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı 'nun 'cü olduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından bir iddia da bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden 'dan geldi.

    AHaber

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dün katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

    Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından bir iddia da bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi.

    İYİ PARTİ FARKLI GÜÇLER VE FARKLI ŞİRKETLER TARAFINDAN DESTEKLENİYOR
    A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Akkal, İYİ Parti'nin farklı güçler ve farklı şirketler tarafından desteklenen bir yapı olduğunu belirtti. FETÖ ile ilişkisi olan bazı kişilerin vekil adayı yapılmak istendiğini hatta yapıldığını ifade etti.

    Akkal, İYİ parti ile HDP arasında gizli bir ortaklık olduğunun da ortada olduğunu da söyledi.
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    Haberler Güncel Ümit Özdağ'ın ardından eski İYİ Partili Tamer Akkal'dan da şok iddialar: FETÖ'cüleri aday gösterdiler