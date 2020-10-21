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    • 22.10.2020 05:01
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    10 havalimanı "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi

    , , , , , , , Sivas, ve 'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

    AA
    10 havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

    , , , , , , , Sivas, ve 'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

    Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu 'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.

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