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    • 22.10.2020 12:02
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    A Haber spikeri : 15 Temmuz'u gerçekleştirenler 'na selam durdu

    A Haber'de sabah ini sunan , yayın sırasında 15 Temmuz darbe girişimi ile CHP arasındaki çarpık ilişkiyi değerlendirdi. Tan, "15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler CHP Genel Başkanı’na selam durdular." dedi.

    A Haber spikeri , 15 Temmuz darbe girişimi ile CHP'nin ilişkisini değerlendirdi. "15 Temmuz darbesini gerçekleştiren Fetullah Gülen'in adamları, sevenleri havaalanında CHP Genel Başkanı'na selam durdular. Kapattıkları yolu açtılar." ifadesinde bulundu.

    İşte Erkan Tan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    "15 Temmuz gecesi bu darbe o eli kanlı katiller tarafından gerçekleşsin isteyen CHP'li idareciler vardı. 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren 'in adamları, sevenleri havaalanında CHP Genel Başkanı'na selam durdular. Kapattıkları yolu açtılar… Cumhurbaşkanını, başbakanı, bakanları, valileri avlamak için… Ellerinde silah ile sokaklarda gezinen polis, asker, hakim, savcı görünümlü 'nün adamları CHP Genel Başkanı'na selam durdular. Hatırlatalım… Tabi darbeye destek vermeyen CHP'lileri de ayrı tutalım…"

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