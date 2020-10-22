A Haber spikeri Erkan Tan, 15 Temmuz darbe girişimi ile CHP'nin ilişkisini değerlendirdi. "15 Temmuz darbesini gerçekleştiren Fetullah Gülen'in adamları, sevenleri havaalanında CHP Genel Başkanı'na selam durdular. Kapattıkları yolu açtılar." ifadesinde bulundu.



İşte Erkan Tan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"15 Temmuz gecesi bu darbe o eli kanlı katiller tarafından gerçekleşsin isteyen CHP'li idareciler vardı. 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren Fetullah Gülen'in adamları, sevenleri havaalanında CHP Genel Başkanı'na selam durdular. Kapattıkları yolu açtılar… Cumhurbaşkanını, başbakanı, bakanları, valileri avlamak için… Ellerinde silah ile sokaklarda gezinen polis, asker, hakim, savcı görünümlü FETÖ'nün adamları CHP Genel Başkanı'na selam durdular. Hatırlatalım… Tabi darbeye destek vermeyen CHP'lileri de ayrı tutalım…"