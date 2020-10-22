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    • 22.10.2020 12:13
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    Bakan 'inanmakta zorlansam da' dedi ve açıkladı!

    , okulda çocukların takmaması için yazanlar olduğunu belirterek, "Çocukların geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.

    DHA
    Bakan 'inanmakta zorlansam da' dedi ve açıkladı!

    , le ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "BU ARTIK RİCA DEĞİL..."

    "İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız."

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