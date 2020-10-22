Doç. Dr. Turan, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki düşüşler bizi mutlu etmişti; ama eylül ayından itibaren memleketlerinden dönenler özellikle tatil yerlerinden İstanbul'a dönenler ile birlikte orada bir hareketlenme oldu. Bunu bekliyorduk. Bu dönüşlerle beraber sayılarda ufak da olsun artış bekliyorduk; ama sayılar İstanbul'da artmakta. Ankara'da geçtiğimiz aylarda hasta sayılarındaki artış gerçekten sağlık çalışanları için çok yorucu bir süreçti. Evet bu hastalık var ve buna bağlı olarak insanlarımız etkileniyor. Ama sağlık sistemimiz de buna yetmek için çaba sarf ediyor. O yüzden de biz halkımıza uyarılarımızı devam ettirirken hep maske, mesafe, hijyen derken bunun için dedik. 'Kurallara uyarsanız virüsle mücadele ederken daha az sayıda hastayla sağlık sistemimiz daha rahatlıkla uğraşabilir' dedik. Kişilerin aldığı kararlar yaptığı hareketler sağlık sistemimizi etkilemekte" diye konuştu.